La muestra "Pinta la Revolución 1910-1950", que se puede visitar en el Palacio de Bellas Artes de México desde hoy y hasta el 7 de mayo, expone los puentes artísticos del país latinoamericano con EE.UU. y Europa a partir de más de 220 obras que reinterpretan el canon del arte moderno mexicano.

Catalogada como una de las mejores exposiciones del año por The New York Times, la muestra llegó este jueves al Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), en Ciudad de México, después de ser expuesta en el Philadelphia Museum of Art.