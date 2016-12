La embajada de Estados Unidos en Ankara ha hecho público hoy un comunicado en el que niega categóricamente que Washington proporcione apoyo a "grupos terroristas" como el Estado Islámico (EI) o las milicias kurdas, tal y como aseguró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"El Gobierno de Estados Unidos no apoya a Dáesh (acrónimo en árabe del Estado Islámico). No ha creado ni ha apoyado a Dáesh en el pasado. Las afirmaciones de que lo apoya no son ciertas", constata el comunicado, accesible en turco e inglés en la web de la embajada.