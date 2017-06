Kemal Kiliçdaroglu, líder del principal partido opositor turco, el socialdemócrata CHP, inició hoy una marcha a pie desde Ankara a Estambul en protesta por la condena ayer a 25 años de cárcel de uno de sus diputados y tildó de "dictadura" la situación de represión en el país.

"Nos enfrentamos a una dictadura. No queremos periodistas en la cárcel. Queremos vivir en paz. No queremos vivir en un país donde no hay justicia. Comienzo la marcha por esto", declaró Kiliçdaroglu antes de iniciar la caminata desde un parque del centro de Ankara.