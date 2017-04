Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, y uno de sus principales asesores, se encuentra en Irak junto al jefe del Estado mayor conjunto de EE.UU., Joseph Dunford, informaron hoy varios medios estadounidenses.

El viaje de Kushner, que no se había anunciado previamente, se produce por invitación de Dunford, según un funcionario de la Casa Blanca citado por medios como la cadena CNN y el diario The New York Times.