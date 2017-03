El candidato conservador a las presidenciales francesas, François Fillon, dijo hoy que no se hace "muchas ilusiones" sobre su eventual imputación este próximo miércoles, pero se mostró seguro de que su "inocencia" acabará siendo reconocida.

"Teniendo en cuenta la precipitación con la que este proceso se ha llevado a cabo, no me hago muchas ilusiones, pero estoy convencido de que mi inocencia se reconocerá 'in fine'", dijo en una entrevista concedida al diario "Les Échos".