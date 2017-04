El candidato conservador a la Presidencia francesa, François Fillon, defiende en una entrevista con Efe que, pese a estar imputado por supuesta malversación de fondos, gozará de "toda la legitimidad" para regenerar la democracia en su país si vence en las elecciones.

"Los franceses decidirán con su voto y mi inocencia será reconocida por la Justicia. No me deben juzgar los medios. Es algo que le corresponde a los franceses. Si soy elegido, tendré toda la legitimidad para llevar a cabo un proyecto de regeneración de la vida democrática", explica el ex primer ministro en respuestas por escrito a las preguntas de Efe.