El candidato a la Presidencia francesa François Fillon (c) participaba este viernes en un mitin de campaña en Tourcoing (Francia). EFE

El candidato de la derecha a las presidenciales francesas, François Fillon, insinuó que mantendrá su carrera al Elíseo, aunque la Fiscalía Nacional Financiera le impute por malversación de fondos públicos en la atribución de empleos a sus familiares.

"Me hubiese gustado que la Justicia hubiese actuado con celeridad en este periodo tan especial de campaña presidencial, pero no ha sido posible (...) Sería escandaloso dejar a la derecha y al centro sin candidato. Me someteré al juicio del sufragio universal. Soy candidato e iré hasta la victoria", dijo en una entrevista publicada hoy en "Le Figaro" Fillon.