Aunque un mortero le arrancó media pierna cuando intentaba huir de Mosul, el joven Alí Denún no duda en recomendar a los habitantes que siguen atrapados en el oeste de la ciudad iraquí que huyan del grupo terrorista Estado Islámico (EI) y de los combates. "Creo que ahora no pueden salir, pero si tienen la oportunidad, mi consejo es: huid incluso si es peligroso. Pero no hace falta que les diga nada, todo el mundo quiere escapar", afirma el joven de 19 años a Efe, tumbado en una fina colchoneta en el suelo de la modesta casa donde vive con su familia a las afueras de Erbil, ciudad a 90 kilómetros de Mosul. El mortero le despedazó varios músculos de la pierna derecha, que a punto estuvo de ser amputada, y aunque tras pasar doce veces por el quirófano aún tiene esperanza de volver andar, Alí lamenta que el proyectil le ha arrebatado sus aspiraciones de jugar al fútbol y de convertirse en profesor de educación física. El caso de Alí ha sido muy frecuente en la ofensiva de Mosul. El EI ha declarado "traidores" a los civiles que no han seguido a los yihadistas y, en represalia, lanza morteros y bombas desde drones contra los barrios residenciales del este de la ciudad, que causan decenas de heridos todos los días. La ONU ha advertido que los cerca de 750.000 civiles que viven en el oeste de Mosul se encuentran en un riesgo extremo, puesto que si se quedan se exponen a los bombardeos y si huyen, a la posibilidad de ser ejecutados por los yihadistas. EFE/Manuel Pérez