Soldados del ejército israelí patrullan una de las zonas llamada "Área C" cerca de la localidad cisjordana de Bani Naem (Palestina) hoy. EFE

Israel dice "non, merci" (no gracias, en francés) a Francia y considera un "fútil ejercicio que no avanzará hacia la paz" la Conferencia de París sobre Oriente Medio que se celebrará este próximo domingo, manifestó hoy un portavoz de Asuntos Exteriores israelí.

La reunión, a la que se espera que asistan alrededor de 70 delegaciones internacionales, finalmente optó por excluir a israelíes y palestinos, tras la negativa de Israel a participar, pero invitó a ambos a una fase posterior.