25 may. 2017

EFE Bruselas 25 may. 2017

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltemberg, afirmó hoy, ante la filtración de datos del atentado de Manchester por parte de Estados Unidos, que compartir inteligencia "se basa en la confianza" y precisó que el conflicto entre ese país y el Reino Unido por ese motivo es "bilateral".

"No puedo entrar en un asunto del que no conozco los detalles y que es un asunto bilateral entre EEUU y el Reino Unido (...) No voy a entrar en el asunto específico del ataque en Manchester", advirtió Stoltenberg, preguntado por la cuestión, a su llegada a la cumbre de la OTAN que se celebra hoy en Bruselas.