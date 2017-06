La primera ministra británica Theresa May (c) ofrece un discurso de victoria en el Centro de Ocio Magnet después de ser declarada ganadora de la votación en el distrito electoral de Maidenhead, Gran Bretaña, hoy, 09 de junio de 2017. Los británicos fueron convocados a elecciones generales por la primera ministra, Theresa May. Los votantes británicos acudieron a las urnas el 8 de junio para votar un total de 650 diputados de Westminster, para formar el próximo gobierno británico, en una elección general. EFE