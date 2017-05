12 may. 2017

EFE París 12 may. 2017

El presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, afrontó hoy la primera crisis con sus aliados centristas capitaneados por François Bayrou, descontentos con el reparto de candidaturas a la Asamblea Nacional anunciado por el partido del futuro jefe de Estado.

Dividido entre la voluntad de no caer en los vicios de la vieja política que prometió atajar y el deseo de no alejarse de unos aliados que se mostraron leales durante las presidenciales, Macron descubrió que las próximas legislativas no serán un camino de rosas.