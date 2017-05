9 may. 2017

EFE París 9 may. 2017

El ex primer ministro socialista Manuel Valls anunció hoy que será candidato en las elecciones legislativas de junio con el nuevo partido del presidente electo, Emmanuel Macron, y no con el Partido Socialista (PS), que considera que no tiene futuro.

"Los viejos partidos están muriendo o están muertos", subrayó Valls en una entrevista a le emisora de radio "RTL".