La primera ministra británica, Theresa May (i), abandona la comisaría de Govan en la localidad escocesa de Glasgow (Reino Unido) hoy, tras reunirse con oficiales superiores de la policía. EFE

La líder del Partido Nacional Escocés (SNP), y primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon (c), sale de su reunión con la primera ministra británica, Theresa May (no en la imagen), con motivo de las conversaciones sobre las intenciones independentistas de Escocia, en Glasgow, Reino Unido, hoy, 27 de marzo de 2017. EFE