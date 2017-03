El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy que Estados Unidos "nunca" debió retirar a sus tropas de Irak tras invadir ese país en 2003, durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro iraquí, Haidar al Abadi.

"Quizá no debimos haber entrado, pero ciertamente, no debimos habernos ido. No deberíamos habernos ido nunca, jamás. Se creó un vacío y hemos hablado de lo que ocurrió", dijo Trump a los periodistas después de reunirse a solas con Al Abadi.