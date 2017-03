El coordinador de las facciones rebeldes en Siria, Abdelmoneim Zeinedin, negó que los insurgentes vayan a acudir a la conferencia de Astaná, como anunció hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán.

"No va a haber ningún tipo de participación en la reunión de Astaná. Se decidió que no y no va a ir ninguna delegación (de la oposición)", zanjó Zeinedin en declaraciones a Efe por teléfono, sin ofrecer más detalles.