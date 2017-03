El secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió hoy la unidad de los países americanos para dar un ultimátum al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de que si no convoca a elecciones generales en un mes, se le suspenderá de la organización.

"Si Venezuela no vuelve al camino democrático en un mes, debería ser suspendida de la OEA, como establece el Artículo 21 (de la Carta Democrática Interamericana)", escribe Almagro en un artículo de opinión publicado hoy por el diario The New York Times.