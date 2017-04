El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles (c), habla durante una rueda de prensa, acompañado de los diputados opositores de la Asamblea Nacional el 19 de abril de 2017, de en Caracas (Venezuela). EFE

El dos veces candidato opositor a la Presidencia de Venezuela y gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles, rechazó hoy la declaración del papa sobre la oposición venezolana y aseguró que no está dividida, reseñan hoy algunos medios locales.

"Yo escuché unas declaraciones del papa. Primero que habla de la oposición dividida, no es verdad. Habla de como si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar pero no estamos dispuestos a un 'dialogo Zapatero'", dijo Capriles al referirse al acompañamiento en el proceso del exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y otros expresidentes.