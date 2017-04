El Gobierno de Chile anunció hoy que su embajador en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez, llamado el pasado viernes a informar de la situación que vive Venezuela después de que el Tribunal Supremo asumiera las competencias del Poder Legislativo de ese país, no tiene fecha de vuelta a Caracas.

"Hemos llamado a informar a nuestro embajador en Venezuela. Me he reunido con él esta mañana y le he indicado que no tiene fecha de regreso. Es decir, su llamado a informar es indeterminado a cuanto a fecha", explicó en rueda de prensa el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.