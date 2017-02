Cientos de estudiantes protestaron hoy contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una marcha que recorrió unos cuatro kilómetros en el este de Caracas y que fue convocada por la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV)

"Estamos reivindicando esta lucha aquí en Caracas y en todo el país con movilizaciones, demostrando que Venezuela no está callada, no está en la sumisión, no está en la desesperanza, sino que está en pie de lucha por la democracia y la libertad", dijo a los periodistas el presidente de la FCU-UCV, Hasler Iglesias.