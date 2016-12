El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, criticó hoy al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por anunciar la compra de armas a China y Rusia mientras "el pueblo pasa hambre" y pidió al oficialismo "rectificar" en su política económica porque, a su juicio, el país va camino a la ruina.

"Algo gravísimo, me parece un disparate, me parece un gravísimo error y yo creo que el Gobierno debe rectificar, el Gobierno no tiene por qué estar comprando armas (...) lo que tenemos que hacer es resolver los problemas del pueblo y el pueblo está pasando hambre, hay que reactivar la economía", dijo el cardenal.