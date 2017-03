El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, se mostró dispuesto hoy a apartarse si es necesario de cualquier investigación sobre los supuestos nexos de la campaña del presidente Donald Trump con Rusia, tras conocerse que mantuvo reuniones con el embajador ruso en Washington.

"He dicho que cuando sea apropiado me recusaré. No hay duda acerca de eso", enfatizó Sessions en declaraciones a la cadena NBC.