El Gobierno colombiano ratificó hoy que las disidencias que surjan de las FARC no podrán acceder a los tratamientos penales especiales previstos en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del acuerdo de paz y en particular en la Jurisdicción Especial para la Paz.

En un comunicado, el Gobierno recordó que el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre del año pasado recoge claramente que para poder tener acceso a esos beneficios los guerrilleros deben dejar las armas.