El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desmintió hoy que agentes de la inteligencia rusa mantuvieran contactos con asesores de la campaña presidencial de Donald Trump y otros de sus colaboradores más próximos, como denunció ayer el diario estadounidense The New York Times (NYT).

"Se trata de informaciones gaceteras que no se basan en ningún tipo de hechos. No creamos en informaciones despersonalizadas" que "citan cinco fuentes distintas pero no nombran a ninguno de ellas", dijo Peskov.