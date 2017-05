28 may. 2017

EFE Caracas 28 may. 2017

El ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró hoy que la situación por la que atraviesa su país no se resolverá por vía militar, pues a su juicio es algo que deben solucionar los políticos a través del diálogo y el encuentro entre las partes.

"Este es un problema que lo van a resolver son los políticos, no es por la vía militar que se va a resolver, no es en la Conferencia Episcopal Venezolana la que lo va a resolver. No son los empresarios, son los políticos que deben, bueno, ponerse de acuerdo", dijo en entrevista con el canal privado Televen.