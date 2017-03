El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, celebró hoy el Día Internacional de la Mujer con un llamado a garantizar la igualdad de derechos y el respeto por la diversidad.

En un acto oficial el mandatario destacó la labor de las jóvenes, adultas mayores, indígenas, negras, mujeres diversas sexualmente, conservadoras, progresistas, aquellas que construyen, crean, inventan, las que lloran y ríen, las que son madres, y quienes no lo son porque no pueden o no quieren.