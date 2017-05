El presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, afirmó hoy que sostuvo un encuentro con el papa Francisco en Roma en el que le dijo que no quiere ser "manipulado políticamente" y le reiteró su deseo de una "solución democrática" a la compleja situación en Venezuela.

"Una cosa importante que me dijo: 'no quiero que me manipulen políticamente (...) no quiero que me usen ni me manipulen políticamente'", dijo Borges en una entrevista a la emisora privada Unión Radio desde Bruselas a donde viajó desde Roma tras el encuentro que sostuvo ayer con autoridades del Vaticano.