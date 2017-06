El trabajo de cooperación que el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) mantiene con Taiwán, uno de sus principales benefactores, se mantendrá pese a la ruptura de relaciones de Panamá con la nación asiática, dijo hoy el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.

"No veo ninguna implicación, ninguna afectación a la proyección de trabajo del bloque Sica", señaló Martínez en una conferencia de prensa y agregó que El Salvador "no tiene en el radar" el establecimiento de relaciones con los países que actualmente no las tiene, incluida China.