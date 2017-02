El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, aseguró hoy que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos no ha presentado pruebas en su contra sobre las acusaciones que le vinculan con narcotráfico internacional debido a que "no existe prueba alguna".

"No hay una sola prueba. Es una medida arbitraria, ilegal, extraterritorial, que viola todo tipo de derecho (...) La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU) no ha emitido ni una sola prueba y no la va a emitir porque no existe prueba alguna", dijo en entrevista con el canal privado Televen.