La esposa del expresidente peruano Ollanta Humala, Nadine Heredia, negó hoy los presuntos aportes de campaña de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS en los comicios de 2011, durante su presentación ante una comisión investigadora del Congreso de Perú.

"No es que no lo recuerde, no se produjo esa donación", declaró Heredia ante la comisión que investiga a las empresas del escándalo Lava Jato en Perú.