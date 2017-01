El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, negó hoy que la oficina del presidente Donald Trump haya elaborado un borrador de orden ejecutiva para analizar la reapertura de las prisiones clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El borrador de la supuesta orden, titulado "Detención e interrogatorios de combatientes extranjeros" y obtenido por los diarios The New York Times y The Washington Post, contempla la apertura de las prisiones clandestinas de la CIA, establecidas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra EEUU por el entonces presidente George W. Bush.