El presidente argentino, Mauricio Macri, dijo hoy que no le "preocupa" que su antecesora, Cristina Fernández, pueda ser la candidata principal del peronismo en las elecciones legislativas de este año, consideradas clave dado que actualmente ninguna fuerza tiene la mayoría en el Congreso.

"Tiene todo su derecho (a presentarse), no me preocupa. Me preocupa seguir encontrado soluciones para que los argentinos sientan el cambio que se produce en el país", afirmó el mandatario en una rueda de prensa tras encabezar un acto con jubilados en la provincia de Corrientes (noreste).