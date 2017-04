El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que hoy, un día después de haber hecho un nuevo llamado a la oposición para que se siente a dialogar, recibió mensajes "por cuatro vías distintas" de voceros antichavistas que estarían dispuestos a participar en estas conversaciones.

"Hoy me han respondido, por cuatro vías distintas, que están dispuestos a sentarse en el diálogo, me parece bueno, se lo han dicho a importantes personalidades internacionales, espero que ahora no vayan a decir 'yo no fui'", dijo Maduro durante un acto en Caracas transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.