El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, replicó hoy al canciller chileno, Heraldo Muñoz, que "vaya a pedir disculpas a su abuela", después de ese funcionario afirmara que Chile puede reconsiderar otorgarle un visado para que entre a su territorio si antes se disculpa formalmente.

"Que le vaya a pedir disculpas a su abuela. Yo no tengo porque (ofrecer) disculpas de algo que no he dicho, de lo que a él le han informado. Que lea bien primero (...) No he insultado a nadie, no he promovido ningún boicot", dijo el ministro en una rueda de prensa.