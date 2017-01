El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue registrado este domingo al entregar un informe de gestión, en la Asamblea Legislativa, al cumplir once años continuos de Gobierno. EFE

El presidente de Bolivia, Evo Morales, alegó hoy que en sus 11 años de Gobierno hizo más que todos sus antecesores en 180 para defender su continuidad en el poder, al presentar un informe sobre los cambios en su país.

"Lo que no hicieron en 180 años hicimos en once años gracias a la unidad del pueblo boliviano", dijo Morales para resumir el discurso de 4 horas y 20 minutos que dio ante el Parlamento y en el que presentó un amplio informe comparativo con datos y cifras detalladas entre sus once años y diversos periodos históricos previos.