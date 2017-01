La exsenadora colombiana Piedad Córdoba avanzó su intención de competir por la Presidencia de su país, un anuncio que realizó tras visitar la tumba del expresidente cubano Fidel Castro en la ciudad oriental Santiago de Cuba, informaron hoy medios locales.

"He querido venir a decírselo porque necesito de su acompañamiento, para que me ilumine con su energía y me dé la fuerza y la resistencia para una tarea que va a ser muy difícil", declaró Córdoba tras colocar el pasado sábado una ofrenda floral con la inscripción "Seguiremos tu ejemplo y defenderemos tu legado" ante la piedra que guarda las cenizas de Castro.