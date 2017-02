El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que espera que la Fiscalía General haga una investigación "seria" sobre el presunto ingreso de dinero de Odebrecht en la campaña para su reelección en 2014, pero aclaró que no hallarán prueba del ilícito porque "no existe".

El mandatario indicó en una entrevista que publica este domingo el diario El Tiempo que la Fiscalía no ha encontrado prueba alguna del ingreso del dinero y que lo que le han dicho es que "no la podrán encontrar porque no existe".