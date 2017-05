El presidente de EE.UU., Donald Trump, negó hoy haber exigido "lealtad" al exdirector del FBI, James Comey, cuando llegó al poder en enero, como indican los informes de prensa, y confió en que el exfuncionario sea "honesto" sobre lo que ocurrió.

"No, no lo hice", dijo Trump al ser preguntado en una entrevista con la cadena Fox News si exigió lealtad a Comey antes de despedirlo, como afirmó este jueves el diario The New York Times.