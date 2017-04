El líder opositor venezolano Henrique Capriles (c) es afectado por gases lacrimógenos durante una manifestación contra el gobierno venezolano hoy, jueves 6 de abril de 2017, en Caracas (Venezuela). EFE

Miles de opositores salieron hoy a las calles de Caracas en rechazo, no tanto al Tribunal Supremo de Justicia, al que acusan de dar un "golpe de Estado", sino a expresar su descontento por la escasez de comida y medicinas, por la inseguridad y para pedir "no más dictadura" y "libertad".

"Estoy buscando libertad, estoy buscando bienestar, estoy buscando progreso, no es posible que los muchachos se graduen y no tengan un trabajo", dijo a Efe Zulai Trejo, de 58 años, en el transcurso de la marcha denominada 'Tranca contra el golpe', acompañada de su bandera venezolana y un cartel que decía: "No más dictadura".