En Venezuela se han reducido los niveles de emisión de carbono y de contaminación porque se ha empobrecido el país, afirmó hoy en Nueva York la alcaldesa encargada de Caracas, Helen Fernández.

"Hemos bajado esos niveles porque ya no tenemos alimentos, así que ya no producimos tanta basura, no tenemos transporte porque no tenemos cómo solventar los costos de los repuestos y no hay repuestos", dijo Fernández en entrevista con Efe.