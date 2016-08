Phinnapha Phrueksaphan, cuyo marido desapareció hace dos años tras ser detenido por unos guardas forestales, trabaja (al fondo) con su madre para tejer telas y ropa en su vivienda en el suroeste de Tailandia. La Oficina de Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) instó el pasado enero a Tailandia a investigar las desapariciones no resueltas de al menos 82 personas desde 1980. EFE

La organización defensora de los derechos humanos "Human Rights Watch" (HRW) apremió hoy a Tailandia a acelerar el proceso para aprobar una ley que sancione las desapariciones forzadas, cuyo números de casos en el país asciende a más de 80.

El pasado mayo, el Gobierno de Tailandia se comprometió a presentar un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que criminalice la tortura y las desapariciones forzadas, no obstante, el Ejecutivo no estableció un plazo y hasta la fecha no se ha dado paso alguno, recuerda HRW en un comunicado.