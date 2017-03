El presidente de EE.UU., Donald Trump, quiso hoy esquivar la polémica generada por la sugerencia de la Casa Blanca de que un centro de los servicios secretos británicos ayudó al expresidente Barack Obama a espiarle, algo que ha irritado al Gobierno del Reino Unido.

"Yo no me he formado una opinión sobre eso. No deberían planteármelo a mí, deberían planteárselo a Fox", dijo Trump en una conferencia de prensa, al subrayar que la Casa Blanca se limitó a citar una información proporcionada por un comentarista de esa cadena de televisión estadounidense.