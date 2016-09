Pedro Almodóvar, que representará a España en la 89 edición de los Óscar de Hollywood con "Julieta", ha asegurado tras conocer la noticia que se siente aún más "excitado" hoy que en la década de los 80, cuando fue elegido por primera vez con "Mujeres al borde de un ataque de nervios".

"No lo vivo como un 'deja vu', no es menos excitante porque lo conozca. Al contrario, todo lo que mis películas me dan en este momento lo vivo con más pasión que antes, porque siempre tienes miedo de cual va a ser la última vez", ha afirmado en una rueda de prensa en la sede de la Academia de Cine.