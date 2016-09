La banda británica Biffy Clyro, una de las protagonistas de las últimas ediciones de los festivales Mad Cool y Festival Internacional de Benicássim (FIB), volverá a España el próximo mes de enero para ofrecer dos conciertos, ya con su nuevo disco "Ellipsis" bajo el brazo.

Según ha anunciado hoy su promotora, los autores del éxito "Many of horror (When we collide)" actuarán los días 25 y 26 de enero en el Sant Jordi Club de Barcelona y en el Barclaycard Center (formato Ring) de Madrid, respectivamente.