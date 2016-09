Con canciones como "Slave to love", "For your pleasure" y "Love is the drug", Bryan Ferry no lo puede negar: "El amor ha sido mi droga", reconoce el veterano músico y compositor británico, haciendo bueno el título de uno sus temas, tras una vida marcada también en lo artístico por sus relaciones.

"Las mujeres han sido una gran fuente de inspiración para mí. El amor lo ha sido en general durante toda la historia y, desde un punto de vista creativo, sufrir por amor es más productivo", afirma en una entrevista con Efe uno de los grandes seductores de la música y protagonista este fin de semana del Gibraltar Music Festival.