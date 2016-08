El cineasta francés Christian Clavier, guionista, productor y director pero, sobre todo, actor cómico y compañero de Jean Reno en la saga "Los visitantes", está convencido de que no solo no se deben "sacralizar" los grandes momentos de la Historia de un país, sino al contrario, "es sano" reírse de ellos.

"Por ejemplo -dice en una entrevista telefónica con Efe-, la Revolución fue un enfrentamiento entre los propios franceses. Si lo miramos de forma estática y no con espíritu crítico, nos quedamos fuera y así no hay forma de apropiarnos de ello. Es muy importante la mirada cinematográfica sobre los periodos importantes de la historia, pero no necesariamente debemos tratarla como sagrada".