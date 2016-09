La 68 edición de los premios Emmy, "los Óscar de la televisión", comenzó hoy en el teatro Microsoft de Los Ángeles en una gala, con Jimmy Kimmel como presentador, en la que la serie de fantasía épica "Game of Thrones" parte como gran favorita con 23 nominaciones.

Tras batir el año pasado el récord de galardones en una sola gala, con doce, "Game of Thrones" tratará de superarse a sí misma y de repetir el premio de mejor serie dramática, para lo cual tendrá que derrotar a "Better Call Saul", "Mr. Robot", "House of Cards", "Homeland", "Downtown Abbey" y "The Americans".