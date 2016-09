La mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato lanzará "un mensaje de esperanza y paz" a través de su último álbum, "In War and Peace: Harmony through Music", una recopilación de 15 arias bélicas y reconciliadoras.

La cantante lírica explicó, en una entrevista con Efe, que los atentados de París del 13 de noviembre fueron el motivo por el que se decantó por grabar este doble disco, que se estrena el 4 noviembre.