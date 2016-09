El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presentó hoy la primera exhibición monográfica dedicada al artista alemán Kai Althoff, que abrirá sus puertas al público desde el próximo 18 de septiembre hasta finales de enero.

La muestra, titulada "Kai Althoff: and then leave me to the common swifts", es la primera exposición de gran tamaño que se realiza en Estados Unidos sobre el artista alemán (Colonia, 1966) en más de una década.