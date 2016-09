Richard Gere vuelve a las pantallas con "Norman: the Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer", un drama de Joseph Cedar que tiene su estreno internacional hoy en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) junto con "Arrival", de Denis Villeneuve.

Gere, de 67 años, participa en un drama del director y escritor de "Footnote" (2011) en el que está acompañado por Michael Sheen, Charlotte Gainsbourg, Steve Buscemi y Hank Azaria, lo que alimenta la especulación de las posibilidades de "Norman: the Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer" en los Óscar.